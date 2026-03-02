Την ώρα που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διευρύνεται, με περισσότερα κράτη να εμπλέκονται στις εχθροπραξίες, η κυβέρνηση Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα για τη διάρκεια και το εύρος της στρατιωτικής εκστρατείας.

Ο επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο αμερικανικός στρατός ενισχύει τις δυνάμεις του στη Μέση Ανατολή, αποστέλλοντας περισσότερα στρατεύματα και μαχητικά αεροσκάφη, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν επεκτείνεται.

«Αυτή η προσπάθεια μόλις ξεκινά και θα συνεχιστεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με την άφιξη επιπλέον μαχητικών τις επόμενες ημέρες οι ΗΠΑ θα βρίσκονται «εκεί που θέλουμε από πλευράς συνολικής μαχητικής ικανότητας και ισχύος». Αρνήθηκε, ωστόσο, να διευκρινίσει το ακριβές μέγεθος της συνολικής δύναμης που θα αναπτυχθεί εν τέλει στη Μέση Ανατολή.

Αν και οι δηλώσεις του Νταν Κέιν υποδηλώνουν το ενδεχόμενο μιας εκτεταμένης εκστρατείας, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δίπλα του στην ίδια συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο, επέμεινε ότι η σύγκρουση δεν θα εξελιχθεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο όπως άλλες αμερικανικές εκστρατείες στην περιοχή. «Δεν πρόκειται για το Ιράκ. Δεν είναι χωρίς τέλος», είπε.

Τα αντικρουόμενα μηνύματα στη συνέντευξη Τύπου, την πρώτη της κυβέρνησης Τραμπ μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν το Σάββατο, αναδεικνύουν το δίλημμα της Ουάσιγκτον καθώς ξεκινά έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει «τέσσερις έως πέντε εβδομάδες» εάν χρειαστεί, και έχει ταχθεί κατά των παρατεταμένων στρατιωτικών συγκρούσεων. Ωστόσο, χωρίς σαφή στόχο πέρα από το να αναγκάσει - όπως έχει πει - την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης δυσκολεύονται να εξηγήσουν στο αμερικανικό κοινό τη στρατηγική τους.

Την ίδια ώρα οι δύο αξιωματούχοι έπρεπε να ανακοινώσουν μία ακόμη απώλεια, τον τέταρτο Αμερικανό νεκρό, αλλά και να απαντήσουν για την κατάρριψη τριών αμερικανικών μαχητικών F-15 από το Κουβέιτ νωρίτερα τη Δευτέρα.

«Έχω ενημερωθεί για την απώλεια τριών F-15E της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή», δήλωσε ο στρατηγός Κέιν. «Είμαι ευγνώμων για την ασφάλεια των πληρωμάτων και γνωρίζουμε ότι το περιστατικό δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά. Καθώς το θέμα βρίσκεται υπό διερεύνηση, δεν θα σχολιάσω περαιτέρω».

Οι ίδιοι επανέλαβαν ότι αναμένουν περαιτέρω αμερικανικές απώλειες. «Ο πόλεμος είναι κόλαση και πάντα θα είναι», δήλωσε ο Χέγκσεθ. Ο Κέιν πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «θα υποστούν επιπλέον απώλειες».

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αμερικανικά χερσαία στρατεύματα στο Ιράν, χωρίς όμως να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Ο Κέιν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν «να συνεχίσουν τον αγώνα», αν και στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν ιδιωτικά ανησυχίες για πιθανή εξάντληση των πυρομαχικών, αναγκάζοντας το Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει τα αποθέματα που προορίζονται για άλλες συγκρούσεις.

Ο Χέγκσεθ εξαπέλυσε επίσης επίθεση κατά των μέσων ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας «ανόητους» τους κανόνες εμπλοκής που αποσκοπούν στην προστασία αμάχων και υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν ως «αντίποινα κατά του Αγιατολάχ και της ιδεολογίας του θανάτου που εκπροσωπούσε».

«Αν σκοτώσετε Αμερικανούς ή απειλήσετε Αμερικανούς οπουδήποτε στη Γη, θα σας κυνηγήσουμε χωρίς να πρέπει να απολογηθούμε και χωρίς δισταγμό και θα σας σκοτώσουμε», δήλωσε. .

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο παρατεταμένου πολέμου και για το τι εξυπηρετεί η εμπλοκή, ο Χέγκσεθ αντέδρασε έντονα, λέγοντας ότι «δεν ακούσατε τις δηλώσεις μου; Διασφαλίζουμε ότι η αποστολή θα ολοκληρωθεί, αλλά είμαστε πολύ προσεκτικοί όπως ήταν και ο πρόεδρος σε αντίθεση με άλλους προέδρους, που μας οδήγησαν απερίσκεπτα σε συγκρούσεις χωρίς σαφείς στόχους».



Πηγή: skai.gr

