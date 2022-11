Ντόχα: Μια εντυπωσιακή κατασκευή στο τοπίο της ερήμου - Ένας «ύμνος» για τη φύση – Δείτε φωτογραφίες

Η κατασκευή παραγγέλθηκε πριν από 10 χρόνια και απαιτήθηκαν τέσσερα χρόνια για την υλοποίησή της

Στο τοπίο της ερήμου βορείως της Ντόχα, μετά το Fort Zubarah και το χωριό Ain Mohammed, απλώνεται η εγκατάσταση «Shadows travelling on the sea of the day» του Olafur Eliasson.

Παραγγέλθηκε πριν από 10 χρόνια και απαιτήθηκαν τέσσερα χρόνια για την υλοποίησή της. Αποτελείται από 20 κυκλικά στέγαστρα με ανακλαστικές επιφάνειες που προσφέρουν προστασία από τον ήλιο και ταυτόχρονα ζητούν από τους επισκέπτες να στοχαστούν τη θέση τους στη φύση.

«Είναι ένα είδος αξιολόγησης της πραγματικότητας όσον αφορά στη συνδεσιμότητά σου με το έδαφος. Πατάς στέρεα στην άμμο και, ταυτόχρονα, κρεμιέσαι με το κεφάλι κάτω από ένα έδαφος που είναι πολύ ψηλά πάνω από σένα» σημειώνει, σε ανακοίνωση, ο Eliasson.

Η εγκατάσταση «είναι μια πρόσκληση επανασύνδεσης με τον πλανήτη. Είναι ένας ύμνος σε οτιδήποτε υπάρχει και κινείται στο ερημικό τοπίο βορείως της Ντόχα τη στιγμή της επίσκεψής σου: ζώα, φυτά και άνθρωποι· ιστορίες, παραδόσεις και πολιτιστικά τεχνουργήματα· άνεμος, ηλιόφως, αέρας και ζέστη που τσουρουφλίζει», λέει ο καλλιτέχνης.

Η εγκατάσταση «Shadows travelling on the sea of the day» είναι η επανεπιβεβαίωση της λατρείας του Olafur Eliasson στη φύση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.