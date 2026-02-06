Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό εναντίον ταχύπλοου που μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοίνωση του SOUTHCOM.

Από τον Σεπτέμβριο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 128 άτομα και καταστραφεί τουλάχιστον 37 σκάφη στο πλαίσιο της αμερικανικής εκστρατείας βομβαρδισμών εναντίον διακινητών ναρκωτικών.

Ο χθεσινός βομβαρδισμός αποτελεί τον δεύτερο γνωστό φετινό τέτοιο πλήγμα, μετά από προηγούμενο που σημειώθηκε στις 23 Ιανουαρίου στον Ειρηνικό.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Πέμπτη νέο βομβαρδισμό στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό εναντίον ταχύπλοου το οποίο κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, ανακοίνωσε μεσω Χ, το μεικτό διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke February 6, 2026

Με αυτό το νέο πλήγμα, φθάνουν τους τουλάχιστον 128 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 37 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών.

Πρόκειται για τον δεύτερο βομβαρδισμό του είδους που γίνεται γνωστό μέχρι στιγμής φέτος, έπειτα από προηγούμενο την 23η Ιανουαρίου, επίσης στον Ειρηνικό.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που διέταξε να γίνουν πάνω από τριάντα τέτοιες επιχειρήσεις συνολικά, ουδέποτε παρουσίασε αποδείξεις πως σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο επιδίδονταν σε οποιοδήποτε λαθρεμπόριο.

Η νομιμότητα της εκστρατείας αυτής, που επισήμως τουλάχιστον στόχο έχει τα καρτέλ που επιδίδονται σε εμπορία ναρκωτικών με προορισμό την αμερικανική αγορά, αμφισβητείται και προκαλεί σφοδρές αντεγκλήσεις σε διεθνές επίπεδο όσο και στο αμερικανικό πολιτικό σκηνικό.

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ βλέπουν στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.