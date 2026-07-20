Θαλαμηγός που χρησιμοποιεί ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση έφτασε χθες Κυριακή στο λιμάνι της Αβάνας, με φάρμακα και φωτοβολταϊκά πλαίσια προορισμένα για παιδιατρικό νοσοκομείο στην πρωτεύουσα της Κούβας, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το σκάφος El Astral της Open Arms, που έχει ακόμη πάρει μέρος σε ανθρωπιστικές αποστολές με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας και σε επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στη Μεσόγειο, έφτασε χθες το απόγευμα στην Αβάνα αφού αναχώρησε τέλη Μαΐου από τη Βαρκελώνη· έκανε ενδιάμεσους σταθμούς στην Ισπανία και στο Μεξικό.

«Είναι εγκληματικό το ότι η λειτουργία ενός νοσοκομείου μπορεί να διακόπτεται με πολιτική απόφαση», τόνισε κατά την άφιξή του ο Όσκαρ Καμπς, ιδρυτής της Open Arms, αναφερόμενος στον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επέβαλε φέτος η Ουάσιγκτον στη νήσο της Καραϊβικής.

«Κατά την άποψή μου, είναι εξίσου βάρβαρο με το να βομβαρδίζονται νοσοκομεία, όπως έκανε το Ισραήλ στη Γάζα», συνέχισε ο κ. Καμπς.

«Αν και είμαστε οι πρώτοι» που διέσχισαν τον Ατλαντικό για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, «δεν είμαστε οι μόνοι , ακόμη λιγότερο οι τελευταίοι», πρόσθεσε.

Το υλικό που μετέφερε η ισπανική ΜΚΟ συμπεριλάμβανε φάρμακα, ιατρικό υλικό και φωτοβολταϊκά πλαίσια για τη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδιατρικού νοσοκομείου Χουάν Μανουέλ Μάρκες της Αβάνας.

Αρκετά φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας στάλθηκαν στη νήσο τους τελευταίους μήνες, με πλοία και αεροσκάφη, από τις κυβερνήσεις του Μεξικού, της Κίνας, της Βραζιλίας και μερικών ακόμη χωρών.

Στολίσκος με ανθρωπιστική βοήθεια, πρωτοβουλία κοινωνικών οργανώσεων, κινημάτων της αριστεράς και συνδικάτων, έφτασε τον Μάρτιο στην πρωτεύουσα της Κούβας μεταφέροντας τρόφιμα, ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό και φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Η Κούβα, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, ζει σοβαρή κρίση, οικονομική, ενεργειακή και κοινωνική, που χειροτέρεψε από την αρχή της χρονιάς ο πετρελαϊκός αποκλεισμός τον οποίο της επέβαλε η Ουάσιγκτον. Αλλεπάλληλα κύματα αμερικανικών κυρώσεων σε εταιρείες μείωσαν εξάλλου τις εισροές συναλλάγματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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