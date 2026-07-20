Δύσκολα έκρυψε την ικανοποίησή της για τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Τεχεράνη, ενώ για την Αργεντινή αναφέρθηκε ότι επηρεάστηκε από «αρνητική ενέργεια».

«Βλέπουμε τον πρωταθλητισμό μέσα από το πνεύμα του ιπποτισμού, της γενναιοδωρίας και του αγώνα ενάντια στην καταπίεση / Συγχαίρουμε τον λαό της Ισπανίας για την κατάκτηση του Μουντιάλ» ανέφερε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι.



«Συγχαίρουμε οπωσδήποτε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατά τη γνώμη μας, το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ίσως το πιο πολιτικοποιημένο αθλητικό γεγονός σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτός ο αγώνας ήταν ένας από τους πιο πολιτικοποιημένους. Ένας από τους λόγους είναι η τάση πολιτικοποίησης του αθλητισμού. Μέρος αυτής της προσέγγισης το είδαμε στον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν και στις διακρίσεις που υπέστη. Αυτή η νοοτροπία και η προσέγγιση συνεχίστηκε μέχρι τις τελευταίες στιγμές της διοργάνωσης» συνέχισε ο Μπαγκάι, αφήνοντας αιχμές για αδικία εις βάρος της ιρανικής εθνικής ομάδας.



Όπως ανέφερε, «νομίζω ότι για εμάς τους Ιρανούς, που βλέπουμε τον πρωταθλητισμό μέσα από το πνεύμα του ιπποτισμού (pehlevani), τη γενναιοδωρία, την παλικαριά και τον αγώνα ενάντια στην καταπίεση, η στάση της εθνικής ομάδας της Ισπανίας και, γενικότερα, οι θέσεις της χώρας αυτής τον τελευταίο χρόνο —και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες— ενάντια στην επιθετικότητα, τη γενοκτονία και την καταπίεση, ήταν πολύτιμες. Κατά τη γνώμη μου, αυτός ήταν ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι Ιρανοί παρακολούθησαν με τόσο ενδιαφέρον αυτούς τους αγώνες και γιατί τόσοι άνθρωποι στον κόσμο, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων, θρησκείας ή δόγματος, ήλπιζαν μέσα τους να κερδίσει η Ισπανία».



Φυσικά, διευκρίνισε ο Ιρανός αξιωματούχος, θα πρέπει επίσης να προσθέσω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον λαό της Αργεντινής, ισχυριζόμενος ότι «αιτία της ήττας της ήταν η αρνητική ενέργεια όσων την υποστήριξαν». (σ.σ Ισραήλ και ΗΠΑ)



«Σήμερα το πρωί, καθ' οδόν προς τη δουλειά, ένας πρώην διπλωμάτης της Αργεντινής μού έστειλε ένα μήνυμα. Έγραψε ότι είναι λυπημένος για την ήττα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, αλλά θεωρεί ότι ένας από τους κύριους λόγους αυτής της ήττας ήταν η αρνητική ενέργεια που δημιουργήθηκε από εκείνους που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα ανθρώπων στον Λίβανο, τη Γάζα και το Ιράν, και οι οποίοι υποστήριξαν την ομάδα της Αργεντινής. Όπως το έθεσε ο ίδιος, αυτή ακριβώς η αρνητική ενέργεια οδήγησε τελικά στην ήττα της ομάδας τους, μια παρατήρηση που έχει σίγουρα τη σημασία της».

Πηγή: skai.gr

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