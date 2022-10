Μολδαβία: Καλεί σε εξηγήσεις τον ρώσο πρέσβη - Ρωσικοί πύραυλοι πέρασαν από τον εναέριο χώρο της

Η Μολδαβία ανακοίνωσε ότι τρεις πύραυλοι Cruise που εκτόξευσε η Ρωσία κατά της Ουκρανία διέσχισαν τον μολδαβικό εναέριο χώρο και ότι καλεί για εξηγήσεις τον ρώσο πρεσβευτή στο Κισινάου.

«Τρεις πύραυλοι Cruise που εκτοξεύθηκαν κατά της Ουκρανίας σήμερα το πρωί από ρωσικά πλοία στην Μαύρη Θάλασσα διέσχισαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας. Εδωσα οδηγίες να κληθεί ο πρεσβευτής της Ρωσίας για να δώσει εξηγήσεις», έγραψε στο Twitter ο μολδαβός υπουργός Εξωτερικών, Νίκου Ποπέσκου

🔴 #Moldova said Russian missiles that targeted Ukraine, crossed Moldovan airspace.



The Foreign Ministry of Moldova has summoned the Ambassador of Russia.