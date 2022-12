Βενετία: Μια ξεχωριστή φάτνη που επιπλέει στα νερά της λιμνοθάλασσας - Δείτε βίντεο

Μια διαφορετική φάτνη δημιούργησε ο Francesco Orazio, ένας μανάβης στη Βενετία με καλλιτεχνικές ανησυχίες.

Πρόκειται για μια πλωτή φάτνη η οποία εγκαταστάθηκε σε μια ανοιχτή υδάτινη έκταση κοντά στο νησί Burano. Οι ζωγραφισμένες μορφές της φάτνης κατασκευασμένες από κόντρα πλακέ στερεώθηκαν με ξύλινους πασσάλους στη λιμνοθάλασσα.

Το διαφορετικό αυτό έργο τέχνης δημοσιοποίησε στο twitter το Reuters.

Venetian greengrocer Francesco Orazio created a work of art depicting a nativity scene that appears to be floating in the lagoon pic.twitter.com/zwOqN6FC3m