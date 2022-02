Οι τοπικές αρχές του Μαρόκου έχουν φτάσει σε μια κρίσιμη και τελική φάση για τη διάσωση του 5χρονου Ραγιάν, καθώς τρεις διασώστες άρχισαν να σκάβουν προσεκτικά οριζόντια για οκτώ μέτρα χρησιμοποιώντας τέσσερις σωλήνες, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα moroccoworldnews.

Η επιχείρηση για τη διάσωση του Ραγιάνβρίσκεται σε εξέλιξη στην κοινότητα Tamorot στην επαρχία Chefchaouen του Μαρόκου, όπου το αγόρι έπεσε σε πηγάδι νερού την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου.

Ο Abdelhadi Thamrani, μέλος της επιτροπής παρακολούθησης που αναπτύχθηκε για τη διάσωση του μικρού αγοριού, είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι διεξάγουν την επιχείρηση κάθετης γεώτρησης με προσοχή για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατολίσθηση που θα προκαλούσε επιπλοκές στην επιχείρηση διάσωσης.

Ο Thamrani επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται υπό την επίβλεψη ειδικών στο πεδίο, μαζί με τοπογράφους μηχανικούς, τεχνικούς και εμπειρογνώμονες πολιτικής προστασίας.

The operation to save Rayan, a 5-year-old boy who fell to the bottom of a well in Morocco this week, is in its “final stages,” the state-run news agency said. Rescuers have sent him oxygen and water, and videos appeared to show him still breathing. https://t.co/YOzz7Xe8gf