Ξημερώνει 82η ημέρα για τον «σύντομο» πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συνεχίζει τη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» εναντίον της Τεχεράνης επιχειρώντας να διατηρήσει την Τεχεράνη σε κατάσταση διαρκούς αβεβαιότητας, ώστε να την οδηγήσει σε υποχωρήσεις.

Σε δηλώσεις του επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων σε μία ή δύο ημέρες, μετά τη δήλωση ότι «πάγωσε» την προγραμματισμένη επανέναρξη των επιθέσεων με τη μεσολάβηση των χωρών του κόλπου, ενώ επανέλαβε ότι η ιρανική ηγεσία «εκλιπαρεί για συμφωνία», ωστόσο δεν θα αφήσει το Ιράν να «αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ωστόσο, την ίδια στιγμή η Γερουσία των ΗΠΑ προωθεί ψήφισμα που περιορίζει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ να διεξάγει πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Παράλληλα, ισραηλινό σχέδιο «ήθελε» τον αρνητή του Ολοκαυτώματος Μαχμούντ Αχμεντινετζάντ νέο ηγέτη του Ιράν μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων σύμφωνα με τους New York Times.



Ο Αχμαντινετζάντ φέρεται να ήταν κοινωνός του σχεδίου, αλλά έγινε επιφυλακτικός αφού τραυματίστηκε σε ισραηλινή επιδρομή στην Τεχεράνη που είχε ως στόχο να τον απαλλάξει από την κατ' οίκον περιορισμό και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι το Κογκρέσο αναγνώρισε την απώλεια δεκάδων αεροσκαφών αξίας δισεκατομμυρίων, τα οποία καταρρίφθηκαν από τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, λόγω των διδαγμάτων και των πληροφοριών που έχουν αντλήσει μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

