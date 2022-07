Κολομβία: Η αστυνομία έκαψε 1,5 τόνο μαριχουάνας - Ο καπνός «έπνιξε» όλη την πόλη

Στην καταστροφή τεράστιας ποσότητας μαριχουάνας, που είχε κατασχεθεί, προχώρησαν οι Αρχές στην πόλη Bello της επαρχίας Antioquia, στην Κολομβία.

Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταστρέψεις κάτι; Να το κάψεις, σκέφτηκαν οι αρμόδιοι και έτσι προχώρησαν στην καύση 1.678 κιλά μαριχουάνας.

Όμως, ο άνεμος «πρόδωσε» την επιχείρηση και έκανε του κατοίκους της περιοχής να δυσφορούν.

Αν και αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για φωτιά, η περίεργη μυρωδιά της μαριχουάνας τους έκανε να καταλάβουν.

In Colombia le autorità bruciano la CANNABIS sequestrata ma i fumi raggiungono le abitazioni

I cittadini: Grazie per il prodotto GRATUITO

Colombia: burning seized marijuana leaves hundreds of citizens “drugged” https://t.co/XXBu4l5UEf