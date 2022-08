Κίεβο: Απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού υπουργού Άμυνας από πράκτορες της Ρωσίας– Βίντεο της σύλληψής τους

Για απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, και του επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, από πράκτορες της Ρωσίας κάνει λόγο το Κίεβο, με τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών Αντόν Γκεραστσένκο να αναρτά σχετικό βίντεο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλάνα του βίντεο εμφανίζεται η στιγμή της σύλληψης των φερόμενων ως πρακτόρων της Ρωσίας με τα στελέχη της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας να τους σημαδεύουν με τα πιστόλια τους, καθώς και η ανάκρισή τους.

«Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας κατάφερε να αποτρέψει τις δολοφονίες του υπουργού Άμυνας Ολεξέι Ρεζνίκοφ, του επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας ταγματάρχη Κιρίλο Μπουντάνοφ και ενός γνωστού ακτιβιστή από στελέχη της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών» αναφέρει χαρακτηριστικά στο Twitter ο Ουκρανός αξιωματούχος.

«Τους υποσχέθηκαν 100 με 150 χιλιάδες δολάρια για κάθε φόνο» προσθέτει ο Ουκρανός αξιωματούχος. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις ουκρανικές υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν.

