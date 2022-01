Εντύπωση προκάλεσε η περίπτωση μιας γυναίκας που το αυτοκίνητό της έπεσε σε ποτάμι της Οτάβα όταν έσπασε ο πάγος. Η γυναίκα όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά ανέβηκε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της και τράβηξε μια αναμνηστική σέλφι.

«Έχει ανέβει στο αυτοκίνητο, βουλιάζει», ανέφερε ένας κάτοικος της περιοχής που ανησύχησε βλέποντάς την.

Σε βίντεο φαίνεται να της στέλνουν ένα καγιάκ για να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Glad everyone is safe - here is a video from our backyard as it went by pic.twitter.com/NI2nStMkvy

Οι χρήστες στα social media την κατέκριναν για την σέλφι, καθώς ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανε.

Η γυναίκα βγήκε σώα και αβλαβής. Η αστυνομία προειδοποίησε ότι δεν είναι ασφαλές να οδηγούν οι κάτοικοι πάνω στον πάγο.

The woman, who has not been identified, was seen taking a selfie as she stood atop her sinking car Saturday

She was filmed driving at speed on frozen water above Rideau River in an Ottawa suburb before her water broke through the ice pic.twitter.com/4tbpUcqTsm