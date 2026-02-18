Η χειρότερη δυνατή εξέλιξη διαδραματίστηκε στην Καλιφόρνια και συγκεκριμένα στην Σιέρα Νεβάδα, όπου έγινε η επιχείρηση διάσωσης των εννέα σκιέρ που αγνοούνταν, καθώς οι οκτώ βρέθηκαν νεκροί, θαμμένοι κάτω από τα χιόνια.

Ο ένατος δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, αλλά θεωρείται απίθανο να έχει γλιτώσει.

Η Καλιφόρνια πλήττεται από την Κυριακή με ισχυρά φαινόμενα κακοκαιρίας, που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες, στον νότο, και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά, στο βόρειο τμήμα της.



Πηγή: skai.gr

