Η χειρότερη δυνατή εξέλιξη διαδραματίστηκε στην Καλιφόρνια και συγκεκριμένα στην Σιέρα Νεβάδα, όπου έγινε η επιχείρηση διάσωσης των εννέα σκιέρ που αγνοούνταν, καθώς οι οκτώ βρέθηκαν νεκροί, θαμμένοι κάτω από τα χιόνια.
Ο ένατος δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, αλλά θεωρείται απίθανο να έχει γλιτώσει.
Η Καλιφόρνια πλήττεται από την Κυριακή με ισχυρά φαινόμενα κακοκαιρίας, που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες, στον νότο, και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά, στο βόρειο τμήμα της.
