Ισχυρός σεισμός στην Κολομβία: Ιδιαίτερα αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογκοτά

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σημειώθηκε αργά το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), στην κεντρική Κολομβία και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 7 sec ago in #Colombia (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/44vngdM2ty

🖥https://t.co/OSr2jaub9Y

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/Cpv8UuQ4SO