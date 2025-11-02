Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία του Γιτζάκ Ράμπιν, περίπου 150.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

«Εκείνες ήταν διαφορετικές εποχές, όταν οι ηγέτες αναλάμβαναν ακόμα τις ευθύνες τους – με λόγια και με πράξεις. Ευθύνη – αυτό ακριβώς που το Ισραήλ λαχταρά σήμερα», δήλωσε ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Γκάντι Άιζενκοτ καταχειροκροτούμενος από τους συγκεντρωθέντες στην πλατεία Ράμπιν στο Τελ Αβίβ.

Ήταν μια σαφής αναφορά στις επικρίσεις που δέχεται από πολλούς Ισραηλινούς ο σημερινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αρνείται την ευθύνη για τυχόν λάθη σε σχέση με την άνευ προηγουμένου αιματοχυσία που προκάλεσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ένας φανατικός Εβραίος πυροβόλησε τον Ράμπιν στο κέντρο του Τελ Αβίβ στις 4 Νοεμβρίου 1995, προκειμένου να αποτρέψει εδαφικές παραχωρήσεις στους Παλαιστινίους.

«Πριν από 30 χρόνια, στο αποκορύφωμα μιας αχαλίνωτης εκστρατείας δυσφήμησης, ο Γιτζάκ Ράμπιν κατέβαινε τα σκαλιά όταν ένας άθλιος δολοφόνος πυροβόλησε τρεις φορές, σκοτώνοντας τον πρωθυπουργό και καταστρέφοντας την ειρηνευτική διαδικασία», ανέφεραν οι διοργανωτές της εκδήλωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times of Israel.

«Οι τρεις σφαίρες που έπεσαν εδώ στην πλατεία δεν είχαν σκοπό μόνο να σκοτώσουν έναν ηγέτη, αλλά να εξαλείψουν μια ιδέα», τόνισε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ.

Η ειρηνευτική διαδικασία του Όσλο που συμφωνήθηκε με τους Παλαιστίνιους το 1993 βρισκόταν ήδη σε κρίση πριν από τη δολοφονία. Παρ’ όλα αυτά, ο θάνατος του Ράμπιν σηματοδότησε ένα κρίσιμο σημείο καμπής που την έπληξε καίρια.

Η λύση των δύο κρατών που επεδίωξε ο Γιτζάκ Ράμπιν θεωρείται πλέον δύσκολο να υλοποιηθεί και απορρίπτεται από τον σημερινό πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.