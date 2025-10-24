Το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας ερευνά την ιδιωτική χαλυβουργία Sidenor για φερόμενη πώληση χάλυβα σε ισραηλινή εταιρεία με σκοπό την κατασκευή όπλων. Πρόκειται για την πρώτη πιθανή νομική συνέπεια της απαγόρευσης της Ισπανίας σε τέτοιου είδους συναλλαγές.

Ο δικαστής Φρανθίσκο δε Χόρχε ηγείται της έρευνας που στοχεύει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Sidenor, Χοσέ Αντόνιο Χαϊνάγα Γκόμεθ και δύο ακόμη στελέχη για φερόμενο λαθρεμπόριο και συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι η Sidenor πούλησε χάλυβα στην Israel Military Industries, θυγατρική της Elbit Systems, σε συμφωνία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε χωρίς κυβερνητική άδεια ή κατάλληλη καταχώρηση. «Τα στελέχη προχώρησαν στη συμφωνία με πλήρη γνώση ότι η εταιρεία ήταν κατασκευαστής βαρέων και ελαφρών όπλων και ότι το υλικό που πωλήθηκε επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή όπλων», τόνισε ο δικαστής.

Η Sidenor δήλωσε πως ανέθεσε την υπόθεση στους νομικούς της συμβούλους και θα παράσχει στον δικαστή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Η χαλυβουργία ανέφερε ότι ανακοίνωσε την απόφασή της να αναστείλει κάθε εμπορική σχέση με το Ισραήλ την 1η Ιουλίου, έπειτα από την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης τον Απρίλιο να σταματήσει τις συμβάσεις με τη χώρα. Η Elbit Systems αρνήθηκε από την πλευρά της να σχολιάσει.

Η έρευνα προέκυψε από καταγγελία που κατατέθηκε τον Ιούλιο από την Ένωση της Παλαιστινιακής Κοινότητας της Καταλονίας.

Η Ισπανία, η οποία αναγνώρισε παλαιστινιακό κράτος πέρυσι, έχει υπάρξει έντονα επικριτική απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τες σε πολλές περιπτώσεις ως γενοκτονία, χαρακτηρισμό που η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει.

Επιδιώκοντας να πιέσει το Ισραήλ να τερματίσει την επίθεσή του στη Γάζα, η Ισπανία απαγόρευσε τον Σεπτέμβριο σε πλοία και αεροσκάφη που μεταφέρουν όπλα ή καύσιμα αεριωθουμένων προς το Ισραήλ να προσεγγίζουν ισπανικά λιμάνια ή να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της χώρας. Επίσης, ενίσχυσε την απαγόρευση που εμποδίζει ισπανικές εταιρείες να πωλούν όπλα και υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους στο Ισραήλ.

Διατήρησε τους περιορισμούς ακόμη και μετά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου βάσει συμφωνίας με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

