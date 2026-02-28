Τους δυνητικούς στόχους της Τεχεράνης σε όλη τη Μέση Ανατολή, που βρίσκεται στη δίνη του πολέμου, παρουσιάζει σε χάρτη το δίκτυο Al Jazeera.

Υπάρχουν τουλάχιστον 19 βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, που φαίνεται ότι φιλοξενούν μεταξύ 40.000 και 50.000 Αμερικανών στρατιωτών.

Οι κόκκινες κουκκίδες στον χάρτη υποδεικνύουν βάσεις υπό άμεσο έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ οι πορτοκαλί κουκκίδες υποδεικνύουν άλλες τοποθεσίες με αμερικανική παρουσία.

Κύριες τοποθεσίες βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων βάσεων στο Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και το Ομάν.

Το Ιρανικό Γενικό Επιτελείο προειδοποίησε το Σάββατο ότι η στρατιωτική βάση οποιασδήποτε χώρας παρέχει βοήθεια στο Ισραήλ θα στοχοποιηθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Το Ιράν στοχεύει ήδη αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή με βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται προς:

ΗΑΕ

Κατάρ

Κουβέιτ

Μπαχρέιν

Σαουδική Αραβία

