Περισσότερες από 400 γυναίκες με διεθνή αναγνώριση, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, Νομπελίστριες και ηγέτιδες σε διάφορους τομείς, απηύθυναν έκκληση προς τις ιρανικές αρχές για την άμεση αποφυλάκιση της μηχανικού και ακτιβίστριας Ζαχρά Ταμπαρί, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο επικείμενης εκτέλεσης.

Η 67χρονη Ταμπαρί καταδικάστηκε σε θάνατο τον Οκτώβριο, μετά από μια παρωδία δίκης, διάρκειας δέκα λεπτών, μέσω βιντεοκλήσης και χωρίς την παρουσία του δικηγόρου της, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση. Η καταδίκη της συνδέεται με την ανάρτηση πανό που έγραφε «Γυναίκα, Αντίσταση, Ελευθερία», παραλλαγή του συνθήματος που κυριάρχησε στις διαδηλώσεις του 2022 στο Ιράν.

Το αίτημα για την απελευθέρωση της Ταμπαρί συντάχθηκε από την ένωση «Δικαιοσύνη για τα θύματα της σφαγής του 1988 στο Ιράν» με έδρα το Λονδίνο. Ανάμεσα στις υπογράφουσες βρίσκονται πρώην πρόεδροι της Ελβετίας και του Ισημερινού, πρώην πρωθυπουργοί από Φινλανδία, Περού, Πολωνία και Ουκρανία, καθώς και δεκάδες άλλες σημαντικές προσωπικότητες από όλον τον κόσμο.

Στην έκκληση αναφέρεται: «Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση της Ζαχρά και καλούμε τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου να σταθούν στο πλευρό των Ιρανών γυναικών, στον αγώνα τους για δημοκρατία, ισότητα και ελευθερία». Μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται επίσης βουλεύτριες, δικαστές, πρέσβειρες και γνωστές προσωπικότητες, όπως η Γαλλίδα φιλόσοφος Ελιζαμπέτ Μπαντιντέρ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δεν έχουν αναφερθεί στην υπόθεση της Ταμπαρί, ούτε έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη θανατική της καταδίκη. Ωστόσο, οκτώ ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν την ποινή, επικαλούμενοι τόσο το πανό όσο και ένα ηχογραφημένο μήνυμα που δεν δημοσιοποιήθηκε.

Οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τόνισαν πως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που έχει επικυρώσει το Ιράν, προβλέπει ότι η θανατική ποινή μπορεί να επιβάλλεται μόνο για τα σοβαρότερα εγκλήματα. Στην περίπτωση της Ταμπαρί, όπως σημειώνουν, «δεν υπάρχει καμία εκ προθέσεως δολοφονία» και διαπιστώνονται «πολλές παρατυπίες στη διαδικασία».

Οι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η εκτέλεση της Ταμπαρί θα συνιστούσε «εξωδικαστική εκτέλεση».

Στην επιστολή τους, οι 400 γυναίκες καταγγέλλουν το καθεστώς φόβου που βιώνουν οι γυναίκες στο Ιράν εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHR) που εδρεύει στη Νορβηγία, μόνο φέτος έχουν εκτελεστεί πάνω από 40 γυναίκες στη χώρα.

Η Ταμπαρί αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για συνεργασία με την αντιπολιτευόμενη οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού (ΜΕΚ), η οποία είναι εκτός νόμου στο Ιράν. Η ΜΕΚ δήλωσε ότι η Ταμπαρί είναι μία από τα 18 μέλη της οργάνωσης που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο λόγω της συμμετοχής τους.

