Οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν υψηλόβαθμο στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία Κόσμος 22:18, 25.09.2023 linkedin

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη ο Άμπου Χαλίλ αλ Φαντάνι που σύμφωνα με τις ΗΠΑ «διατηρούσε σχέσεις με όλο το δίκτυο του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή»