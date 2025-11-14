Ο Ελληνοαμερικανός εισαγγελέας Πίτερ Σκανδαλάκης ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας εκτεταμένης ποινικής υπόθεσης στην Τζόρτζια, βάσει της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και αρκετοί σύμμαχοί του, κατηγορούνται για παρέμβαση στις πολιτειακές εκλογές.

Ο Πίτερ Σκανδαλάκης, διευθυντής του Συμβουλίου Εισαγγελέων της Τζόρτζια, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι αυτοδιορίστηκε εισαγγελέας στην πολύκροτη υπόθεση, στην οποία Τραμπ και αρκετά άλλα άτομα κατηγορούνται για παράνομη συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή της εκλογικής νίκης του τέως προέδρου Τζο Μπάιντεν το 2020 στην Τζόρτζια. Οι κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι και την Παρασκευή, ενώ ο δικηγόρος του Τραμπ, Στιβ Σάντοου, τόνισε ότι παραμένει βέβαιος ότι «μια δίκαιη και αμερόληπτη αξιολόγηση της υπόθεσης θα οδηγήσει στην απόρριψή της».

Η κίνηση αυτή επιτρέπει στην υπόθεση του 2023 να συνεχιστεί μετά από απόφαση εφετείου που απέκλεισε την εισαγγελέα που αρχικά άσκησε τη δίωξη, την Εισαγγελέα της Κομητείας Φούλτον, Φάνι Γουίλις, Δημοκρατική που έχει εκλεγεί στην Ατλάντα.

Άλλοι εισαγγελείς αρνούνται τον διορισμό

Ο Σκανδαλάκης δήλωσε ότι αυτοδιορίστηκε αφού δεν μπόρεσε να βρει άλλον εισαγγελέα πρόθυμο να αναλάβει την υπόθεση.

«Επικοινωνήσαμε με αρκετούς εισαγγελείς και, ενώ όλοι ήταν σεβαστοί και επαγγελματίες, καθένας τους αρνήθηκε τον διορισμό», είπε στην ανακοίνωσή του. «Από σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους, δεν θα κατονομάσω αυτούς τους εισαγγελείς ούτε θα αποκαλύψω τους λόγους της άρνησής τους».

Το Συμβούλιο Εισαγγελέων της Τζόρτζια είναι μια κυβερνητική υπηρεσία που υποστηρίζει τους τοπικούς εισαγγελείς της πολιτείας.

Ως επικεφαλής της υπηρεσίας, ο Σκανδαλάκης ήταν υποχρεωμένος από το νόμο να ορίσει έναν αντικαταστάτη της Γουίλις. Ένα εφετείο αποφάσισε πέρυσι ότι η Γουίλις είχε δημιουργήσει μια «εντύπωση ανάρμοστης συμπεριφοράς» έχοντας συνάψει σχέση με τον ειδικό εισαγγελέα που είχε προσλάβει για να ηγηθεί της υπόθεσης.

Ο Σκανδαλάκης έχει την εξουσία να απορρίψει το κατηγορητήριο και υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια απόφαση. Πέρυσι, ο Σκανδαλάκης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του αντικυβερνήτη της Τζόρτζια Μπαρτ Τζόουνς, ενός Ρεπουμπλικάνου που ερευνούνταν από τη Γουίλις για προσπάθειες να ανατρέψει την εκλογική ήττα του Τραμπ το 2020 στην Τζόρτζια.

