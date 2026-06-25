ΗΠΑ: Το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ - Νέα προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν την Πέμπτη σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, η επίθεση προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, όπως ανέφερε η βρετανική υπηρεσία UKMTO.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στις ακτές του Ομάν, λίγες ώρες αφότου το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές μέσω του Στενού που δεν έχουν εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές.

H ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε, με ανάρτηση στο Χ, ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση.

Η ίδια αρχή ανέφερε ότι οι συνέπειες από τη διέλευση μέσω μη εξουσιοδοτημένων διαδρομών θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή και τον πλοίαρχο του πλοίου, προσθέτοντας ότι τα πλοία που χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένες διαδρομές δεν θα καλύπτονται από ασφάλιση ή συναφείς ευθύνες.

Την Τρίτη, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) είχε ενημερώσει τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι συντόνιζε, σε συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, άλλα παράκτια κράτη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια διαδρομή εκκένωσης για τις εκατοντάδες πλοία που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), υπηρεσία του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά την επιχείρηση απομάκρυνσης πλοίων από την περιοχή.

Ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, δήλωσε ότι η αναστολή αποφασίστηκε μετά την επίθεση, προκειμένου να «επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που περιλαμβάνονται στη λίστα εκκένωσης, καθώς και για όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι το πλοίο που δέχθηκε την επίθεση δεν είχε διέλθει μέσω του πλαισίου εκκένωσης που είχε οργανώσει ο IMO.



Πηγή: skai.gr

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