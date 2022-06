Ιορδανία: 5 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες από διαρροή τοξικού αερίου στην Άκαμπα- Δείτε βίντεο

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 234 τραυματίστηκαν όταν διέρρευσε τοξικό αέριο από μια δεξαμενή αποθήκευσης στο λιμάνι της Άκαμπα, στην Ιορδανία, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση σήμερα.

