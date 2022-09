Ιαπωνία: Χιλιάδες άνθρωποι στα καταφύγια καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Νανμαντόλ

Για το χτύπημα του ισχυρού τυφώνα Νανμαντόλ ετοιμάζονται οι κάτοικοι στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, με τις αρχές να έχουν συστήσει σε σχεδόν 3 εκατομμύρια πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε «έκτακτη προειδοποίηση» για την περιφέρεια Καγκοσίμα, στο νότιο τμήμα του νησιού Κιουσού, προειδοποιώντας τους κατοίκους ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ισχυρών καταιγίδων.

Περισσότεροι από 8.500 άνθρωποι έχουν σπεύσει σε καταφύγια, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Καγκοσίμα και τη γειτονική περιφέρεια Μιγιαζάκι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχουν ακυρωθεί τα περιφερειακά δρομολόγια των τραίνων και των πορθμείων.

Η JMA προειδοποίησε ότι η περιοχή ενδέχεται να αντιμετωπίσει «πρωτόγνωρο κίνδυνο» λόγω των ισχυρών ανέμων, των μεγάλων κυμάτων και των καταρρακτωδών βροχών.

«Απαιτείται η μέγιστη προσοχή», δήλωσε χθες Σάββατο ο Ριούτα Κουρόρα επικεφαλής της υπηρεσίας πρόγνωσης της JMA. «Αυτός ο τυφώνας είναι πολύ επικίνδυνος». «Ο άνεμος θα είναι τόσο ισχυρός που κάποια σπίτια ενδέχεται να καταρρεύσουν», πρόσθεσε ο ίδιος, προειδοποιώντας για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

