Δείτε βίντεο: Ουκρανοί κομάντος υψώνουν τη σημαία τους στην κατεχόμενη Κριμαία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα πως πραγματοποίησε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας μια επιχείρηση κομάντο στην προσαρτημένη από τη Ρωσία ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας και πως σκότωσε εκεί ρώσους στρατιώτες και ύψωσε την ουκρανική σημαία.

«Ο εχθρός υπέστη απώλειες μεταξύ των ανδρών του και εξοπλισμοί καταστράφηκαν. Και η εθνική σημαία κυμάτισε και πάλι στην ουκρανική Κριμαία», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, διευκρινίζοντας πως μονάδες των ειδικών δυνάμεων αποβιβάσθηκαν κοντά στα χωριά Ολένιφκα και Μάγιακ, στο δυτικό τμήμα της χερσονήσου, πριν αποχωρήσουν χωρίς απώλειες.

