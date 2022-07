Ένα συγκινητικό «αντίο» έστειλε η Μίρα Σορβίνο στον πατέρα της Πολ Σορβίνο, που έφυγε τη Δευτέρα από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.



«Ο πατέρας μου, ο σπουδαίος Πολ Σορβίνο, πέθανε. Η καρδιά μου έγινε κομμάτια - μια ζωή αγάπης, χαράς και σοφίας μαζί του τελείωσε. Ήταν ο πιο υπέροχος πατέρας. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Σου στέλνω αγάπη στα αστέρια Μπαμπά καθώς ανεβαίνεις» αναφέρει χαρακτηριστικά η οσκαρική ηθοποιός στο twitter.

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.