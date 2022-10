Η Μέρκελ παρέλαβε συγκινημένη το «Βραβείο Νάνσεν 2022»

Η πρώην καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ τιμήθηκε σήμερα από τον ΟΗΕ για την προσφορά της στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης του 2015.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, η Μέρκελ παρέλαβε το φετινό βραβείο «Nansen», που απονέμεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

A privilege to present former German Chancellor Angela Merkel with the 2022 Nansen Award, for her vision, courage and fortitude in upholding the cause of refugees. pic.twitter.com/wAKGwHxOH6