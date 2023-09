Η καταιγίδα Λι έπληξε τον Καναδά - Νεκρός οδηγός που τον καταπλάκωσε δέντρο Κόσμος 07:46, 17.09.2023 linkedin

Το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) ανακοίνωσε ότι ο Λι μετακινείται βορειότερα αφού έπληξε χθες το Λονγκ Άιλαντ, μικρό νησί νοτιοδυτικά του Χάλιφαξ