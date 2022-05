Σκηνές που σοκάρουν μετά το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Σέλτικς έξω από το γήπεδο.

Όπως μαρτυρούν και οι εικόνες ένα άτομο άρχισε να πυροβολεί με αποτέλεσμα να τρομοκρατηθεί το πλήθος και να αρχίσει να τρέχει.

Από τους πυρολοβισμούς προκλήθηκαν τραυματισμοί σε τρία άτομα. Ένας άνδρας 30 χρονών, μία γυναίκα 29 χρονών και μία έφηβη κοπέλα ηλικίας 16 ετών.

BREAKING: 1 adult male shot near MLK & Highland as ⁦@Bucks⁩ game ends. This is what we saw as fans ran from the area. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/JE6Ax1OPsn