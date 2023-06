Για «κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία προειδοποιεί ο Λαβρόφ - Επαναφέρει στη συζήτηση τα πυρηνικά

Τα πυρηνικά επαναφέρει στο τραπέζι η Ρωσία. Συγκεκριμένα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποιεί, και πάλι, για «κλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία εάν οι δυτικοί σύμμαχοι παρέχουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 για χρήση στον πόλεμο με την Ουκρανία.

«Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μία από τις τροποποιήσεις του F-16 μπορεί να "φιλοξενήσει" πυρηνικά όπλα», είπε την Τρίτη σε ομιλία του σε στρατιωτική βάση στο Ντουσάνμπε του Τατζικιστάν, σύμφωνα με το Reuters.

«Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτό, τότε δεν έχουν αξία ως στρατιωτικοί στρατηγοί και σχεδιαστές» κατέληξε εξαπολύοντας νέες απειλές.

Lavrov said U.S.-built F-16 fighter jets can 'accommodate' nuclear weapons and warned that supplying Kyiv with them will escalate the conflict further. https://t.co/t0eddbotvf.