Γαλλία: Πέντε νεκροί από τις καταιγίδες που έπληξαν την Κορσική- Στα 224 χλμ την ώρα οι ριπές του ανέμου- Δείτε βίντεο

Οι σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν τη δυτική Μεσόγειο από την Τρίτη στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους στην Κορσική, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 20 και τρεις από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Έπειτα από τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και την ξηρασία, οι καταιγίδες και οι ριπές του ανέμου που έφταναν έως και τα 224 χμλ./ώρα, προκάλεσαν επίσης αρκετές υλικές ζημιές. Το λιμενικό χρειάστηκε να παρέμβει πολλές φορές για διασώσεις στη θάλασσα.

Στην ξηρά, τρεις άνθρωποι ηλικίας από 13 έως 72 ετών σκοτώθηκαν, όταν καταπλακώθηκαν από ξεριζωμένα δέντρα και σκεπές που παρασύρθηκαν από τον αέρα. Στη θάλασσα έχασαν τη ζωή τους ένας 62χρονος ψαράς και μια γυναίκα που έκανε καγιάκ. Μεταξύ των τραυματιών είναι και μια 23χρονη Ιταλίδα τουρίστρια.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν 35.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο νησί, όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας EDF.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ήρε πάντως τον συναγερμό που είχε σημάνει από το πρωί, αφού το μέτωπο των καταιγίδων κινείται τώρα ανατολικά, προς την Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

