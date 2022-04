Οι τουρκικές αρχές προφυλάκισαν χθες Τρίτη έναν δημοσιογράφο εν αναμονή της δίκης του, αφότου είχε ανακοινώσει ότι χάκερ υπέκλεψαν προσωπικά δεδομένα από κυβερνητικές ιστοσελίδες και του κοινοποίησαν ορισμένα από αυτά, χρησιμοποιώντας ως απόδειξη το δελτίο ταυτότητας του προέδρου Ερντογάν, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του.

🇹🇷Hackers have seized the identities of Turkish officials. They published the ID cards of Turkish President Erdogan and MIT leader Hakan Fida on the Internet. The information was obtained from the Turkish e-government portal-Turkish sources#Turkiye #Erdogan #Turkey pic.twitter.com/NGgGe0grz6