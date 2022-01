Αιωνόβια επιζώσα του Ολοκαυτώματος καταδικάζει τους αντιεμβολιαστές που φορούν το «κίτρινο αστέρι»

Η 100χρονη επιζώσα του Ολοκαυτώματος Μάργκοτ Φρίντλαντερ καταδίκασε με δριμύτητα τους αντιεμβολιαστές διαδηλωτές που φορούν το κίτρινο αστέρι (Judenstern), το σύμβολο της δίωξης των Εβραίων από τους Ναζί.

«Σήμερα, παρακολουθώ τη μνήμη όσων συνέβησαν να μετατρέπεται σε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, χλευασμού, καταπάτησης», είπε σε ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο σε μια τελετή για την 77η επέτειο από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς.

«Δεν πίστευα ότι σε ηλικία 100 ετών θα έβλεπα τα σύμβολα του αποκλεισμού μας από τους Ναζί, όπως το «Judenstern» (σ.σ. εβραϊκό κίτρινο αστέρι), να χρησιμοποιούνται ξεδιάντροπα, ανοιχτά στους δρόμους, από τους νέους εχθρούς της δημοκρατίας, ώστε αυτοί να αυτοπαρουσιάζονται ως θύματα, ζώντας σε δημοκρατία», καταδίκασε η Φρίντλαντερ, αναφερόμενη σε εκείνους τους αντιεμβολιαστές που τοποθετούν στα ρούχα τους το εβραϊκό κίτρινο αστέρι, διαδηλώνοντας κατά των εμβολιασμών για την Covid-19.

