Επικοινωνία Φιντάν και Ρούμπιο για τον πύραυλο που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, είχε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, αξιολογήθηκε η τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή και συζητήθηκε επίσης το ζήτημα του πυραύλου που κατευθύνθηκε προς τον εναέριο χώρο της Τουρκίας και στη συνέχεια αναχαιτίστηκε.
