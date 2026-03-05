Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επικοινωνία Φιντάν και Ρούμπιο για τον πύραυλο που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία

Φιντάν και Ρούμπιο συζήτησαν για τις εξελίξεις στην περιοχή και τον πύραυλο που κατευθύνθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίστηκε

Επικοινωνία Φιντάν και Ρούμπιο για τον πύραυλο που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, είχε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, αξιολογήθηκε η τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή και συζητήθηκε επίσης το ζήτημα του πυραύλου που κατευθύνθηκε προς τον εναέριο χώρο της Τουρκίας και στη συνέχεια αναχαιτίστηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χακάν Φιντάν Μάρκ Ρούμπιο Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark