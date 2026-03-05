Επικοινωνία Φιντάν και Ρούμπιο για τον πύραυλο που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, είχε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, αξιολογήθηκε η τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή και συζητήθηκε επίσης το ζήτημα του πυραύλου που κατευθύνθηκε προς τον εναέριο χώρο της Τουρκίας και στη συνέχεια αναχαιτίστηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.