ΗΠΑ: Πέθανε ο Κόρμακ ΜακΚάρθι, συγγραφέας του «Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους»

Ο Αμερικανός μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος Κόρμακ ΜακΚάρθι πέθανε σε ηλικία 89 ετών

Πέθανε την Τρίτη, στο σπίτι του στην πόλη Σάντα Φε των ΗΠΑ, ο Αμερικανός συγγραφέας Κόρμακ ΜακΚάρθι σύμφωνα με την Washington Post

Ο Αμερικανός μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος πέθανε σε ηλικία 89 ετών (20 Ιουλίου 1933).

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τον εκδοτικό του οίκο Penguin Random House, ενώ δεν δόθηκε συγκεκριμένη αιτία θανάτου.

Tα περισσότερα μυθιστορήματά του έχουν γίνει εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες, και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το «Ματωμένος μεσημβρινός», ("Blood Meridian" - 1985), το οποίο κέρδισε μια θέση στη λίστα του περιοδικού " Time" με τα «100 καλύτερα βιβλία στην αγγλική γλώσσα από το 1923 ως τις μέρες μας», και το μυθιστόρημα «Ο δρόμος» ("The Road" - 2006), το οποίο κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ (Μυθοπλασίας) και το "James Tait Black Memorial Prize for Fiction".



«Ο δρόμος» ("The Road") και το «Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους» ("No Country for Old Men" ) έχουν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Το 2012 έγραψε ένα σενάριο, που το 2013 ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ έκανε ταινία, με τίτλο "The Counselor".

