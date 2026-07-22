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Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στο Εκουαδόρ: Τουρίστρια εκσφενδονίστηκε από τρενάκι - Δείτε το βίντεο

Σοκαρισμένοι επισκέπτες έσπευσαν στο πλευρό της και η ίδια διακομίστηκε σε νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη. Δεν φαίνεται να φορούσε ζώνη ασφαλείας

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Εκουαδόρ

Ένα τρομακτικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μια τουρίστρια εκσφενδονίζεται από τρενάκι (roller coaster) σε θεματικό πάρκο του Εκουαδόρ.

Η γυναίκα φαίνεται να εκτοξεύεται από ύψος περίπου 4 μέτρων από το τρενάκι, καθώς αυτό κινούνταν με ταχύτητα στις ράγες στο Γκουαγιακίλ, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Άλλοι αναβάτες ακούγονται να ουρλιάζουν έντρομοι κατά τη διάρκεια του παράξενου ατυχήματος στο πάρκο Parque Samanes τη Δευτέρα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Σοκαρισμένοι επισκέπτες του πάρκου έσπευσαν στο πλευρό της και η ίδια διακομίστηκε σε νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας στο «μίνι-τρενάκι».

Οι αρχές έκλεισαν το λούνα παρκ για μία ημέρα, ενώ οι αρμόδιοι διερευνούσαν αν στο περιστατικό συνετέλεσαν μηχανικές βλάβες ή παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας. Ορισμένοι υπάλληλοι δήλωσαν ότι η γυναίκα ενδέχεται να λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της, σύμφωνα με μια προκαταρκτική έκθεση.

Η κατάσταση της υγείας της δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εκουαδόρ ατύχημα Roller Coaster
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