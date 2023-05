Ελβετία: Ακτιβιστές για το κλίμα διέκοψαν για λίγο την αεροπορική κυκλοφορία στη Γενεύη - Δείτε φωτογραφίες

Ακτιβιστές για το κλίμα κατέλαβαν ένα τμήμα του ασφαλτοτάπητα του διεθνούς αεροδρομίου της Γενεύης αναγκάζοντας τις αερολιμενικές αρχές να διακόψουν για λίγο την αεροπορική κυκλοφορία, ανέφερε το αεροδρόμιο της Γενεύης.

«Λόγω εφόδου ανθρώπων στον ασφαλτοτάπητα, η αεροπορική κυκλοφορία διακόπηκε για λίγο στο Αεροδρόμιο της Γενεύης», ανέφερε ένα τουίτ στον επίσημο λογαριασμό του αεροδρομίου, προτού διευκρινίσει μερικά λεπτά αργότερα πως η κυκλοφορία επαναλήφθηκε "σταδιακά από τις 12:40" (13:40 ώρα Ελλάδας).

Λίγο νωρίτερα, ακτιβιστές του κλίματος είχαν πραγματοποιήσει παρέμβαση στο σαλόνι επιχειρηματικών τζετ που πραγματοποιείται όχι πολύ μακριά από την πίστα του αεροδρομίου.

