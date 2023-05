Πέθανε ο Ρολφ Χάρις, ο παιδόφιλος διάσημος παρουσιαστής του BBC και φίλος του Τζίμι Σάβιλ

Το 2014 - μετά τις τρομερές, μετά θάνατον αποκαλύψεις για τις διαστροφές του παρουσιαστή του BBC, Τζίμι Σάβιλ, που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά περισσότερα από 700 παιδιά τις δεκαετίες του '70 και του'80 – ένας άλλος διάσημος παρουσιαστής του BBC αποκαλύφθηκε ότι ήταν επίσης παιδόφιλος.

Ο Αυστραλός Ρολφ Χάρις - καλλιτέχνης και μουσικός που παρουσίαζε τηλεοπτικές εκπομπές κυρίως για παιδιά και φίλος του Σάβιλ– είχε καταδικαστεί τότε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών, καθώς είχε κριθεί ένοχος για την σεξουαλική επίθεση εναντίον τεσσάρων κοριτσιών, τα μικρότερα από τα οποία ήταν επτά ή οκτώ ετών, από το 1968 ως το 1986.

Ο Χάρις πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών από καρκίνο, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

