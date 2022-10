Ζαπορίζια: Αποκαταστάθηκε η εξωτερική γραμμή ρεύματος του πυρηνικού σταθμού

Αποκαταστάθηκε η εξωτερική γραμμή τροφοδοσίας ρεύματος στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια επισήμανε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

Νωρίτερα σήμερα, ο Γκρόσι προειδοποίησε ότι ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, είχε μείνει ξανά χωρίς ρεύμα. Αν και οι έξι αντιδραστήρες του εργοστασίου έχουν κλείσει, η συνεχής παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη για να διατηρείται δροσερό το καύσιμο που είναι αποθηκευμένο στο εσωτερικό για να αποφευχθεί ένα πιθανό πυρηνικό ατύχημα.

UPDATE—I've been informed by our team on site that external power to #Zaporizhzhya NPP is restored. #ZNPP's operator says this morning's outage was caused by shelling damage to a far off sub-station, highlighting how precarious the situation is. We need a protection zone ASAP. https://t.co/Idi8BimvGR