Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπεται για αύριο ο καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και πιθανώς τους 40 βαθμούς, στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία έως το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις .

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και στην Κρήτη από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 και στην Κρήτη έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 βαθμούς και στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό στα βόρεια να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 και πιθανώς 40 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε ίιναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειδυτικοί 4 και στον Θερμαϊκό έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 05-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 35 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TΗΝ ΤΡΙΤΗ 06-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 35 με 37 τοπικά τους 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 07-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 08-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

