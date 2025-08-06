Η θερμοκρασία σήμερα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά τους 30 με 32 και στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7, πιθανώς τοπικά πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Πρόγνωση για σήμερα, Τετάρτη 06-08-2025

Στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα και από τα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και από το απόγευμα στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα νησιά του Ιονίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα αίθριος. Στα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και από αργά το απόγευμα βελτίωση.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 6 και από το βράδυ στα βόρεια 7, πιθανώς τοπικά πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για άυριο, Πέμπτη 07-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά αλλά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο 7 έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου τους 34, στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 08-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 09-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Πρόγνωση για την Κυριακή 10-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.