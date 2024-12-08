Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται κατά τόπους μέχρι τις πρωινές ώρες σήμερα Κυριακή (08-12-2024) στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ.

Μήνυμα από το 112 εστάλη το μεσημέρι του Σαββάτοι στην περιοχή Στρέφι Ηλείας λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων την περιοχή.

Το μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα του Στρεφίου Ηλείας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Εάν βρίσκεστε στην τοπική κοινότητα Στρεφίου Ηλείας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας λόγω έντονης βροχόπτωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών»

