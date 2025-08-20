Καιρός σήμερα: Αυγουστιάτικα μπουρίνια – Ποιες περιοχές θα πλήξουν

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΥ. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις

Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρειο Ιόνιο και στο βορειοδυτικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

