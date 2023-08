Χωρίς αξιόλογες βροχές Πέμπτη και Παρασκευή. Το Σ/Κ ενίσχυση των Βορείων ανέμων και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα Δυτικά. Καιρός 08:48, 31.08.2023 linkedin

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη