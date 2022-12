Σαμ Ιωαννίδης: O Έλληνας που γεννήθηκε για να διοικεί Four Seasons Hotels - Τώρα στο Μόντρεαλ

ο Σαμ Ιωαννίδης έχει μια εντυπωσιακή θητεία 30 ετών στα Four Seasons Hotels and Resorts, σε διάφορα μέρη του πλανήτη, διαθέτοντας πλούσια παγκόσμια εμπειρία

Γενικός διευθυντής στο Four Seasons Hotel Montreal αναλαμβάνει ο Σαμ Ιωαννίδης, ο οποίος, περίπου τέτοια εποχή του 2017, ανακοινώθηκε για τη θέση του γενικού διευθυντή του Four Seasons Astir Palace, που θα άνοιγε το 2018 στην Αθήνα. Έμεινε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 στην Αθήνα και τότε μετακόμισε στο ξενοδοχείο Four Seasons Resort Sharm El Sheikh για την ίδια ηγετική θέση.

Άλλωστε, ο Σαμ Ιωαννίδης έχει μια εντυπωσιακή θητεία 30 ετών στα Four Seasons Hotels and Resorts, σε διάφορα μέρη του πλανήτη, διαθέτοντας πλούσια παγκόσμια εμπειρία.

Ο κ. Ιωαννίδης δηλώνει υπερήφανος ως Έλληνας και είναι πολύ χαρούμενος που ανέλαβε το άνοιγμα του Four Seasons Astir Palace γιατί ο νέος Αστέρας στην Αθήνα εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα υψηλότερα πρότυπα πολυτέλειας και εξυπηρέτησης των πελατών.

