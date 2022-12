To Sydney Modern είναι ένας νέος λόγος για να επισκεφτείς το Σίδνεϋ (φωτογραφίες)

Στις αρχές Δεκεμβρίου άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το Sydney Modern, το νέο μουσείο – καύχημα του Σίδνεϋ και η απάντηση της Αυστραλίας στο Guggenheim της Νέας Υόρκης ή στην γκαλερί Tate του Λονδίνου.

Η ανακαινισμένη Art Gallery of New South Wales διαφημίζεται ως το μεγαλύτερο, μετά την εμβληματική Sydney Opera, πολιτιστικό απόκτημα του Σίδνεϋ και βάζει την πόλη ψηλά στην λίστα των ταξιδιώτων που είναι λάτρεις της τέχνης και του πολιτισμού.

Looking for a reason to head to Australia?



The new Sydney Modern, an expansion of the Art Gallery of New South Wales, promises a world-class facility to showcase the best in contemporary art. https://t.co/Ph61CufAvb