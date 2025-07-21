Ευρώπη: 2 ελληνικές παραλίες στο ΤΟP 5 των καλύτερων ακτών για γυμνισμό

Απέραντο γαλάζιο κι απόλυτη ελευθερία...

Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί ο γυμνισμός, η κολύμβηση χωρίς μαγιό, πρακτική που προτιμάται από μεγάλη μερίδα κόσμου το καλοκαίρι, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για αυτήν.

Μιλώντας για κατάλληλες προϋποθέσεις φυσικά εννοούμε την ύπαρξη, απόμερων συνήθως, ακτών που έχουν ορισθεί ως σημεία στα οποία μπορούμε να απολαύσουμε το μπάνιο μας ελεύθεροι από οποιονδήποτε φυσικό περιορισμό, ερχόμενοι σε άμεση επαφή με τη φύση.

Φυσικά, η Ελλάδα, όχι μόνο έχει πλήθος ιδανικών ακτών για γυμνισμό αλλά ακόμη, δύο συγκεκριμένες παραλίες της, συγκαταλέγονται στον κατάλογο των τοπ επιλογών των γυμνιστών σε όλη την Ευρώπη.

Αναλυτικότερα, η ομάδα ειδικών της VIP Grinders, η οποία ανέλυσε παραμέτρους όπως οι μέσες θερμοκρασίες του καλοκαιριού, η πιθανότητα βροχής, οι βαθμολογίες στο Tripadvisor, η δημοτικότητα στο Instagram και οι αναζητήσεις στο Google, δημιούργησε, βασιζόμενη στην αξιολόγηση που έκανε, μια κατάταξη για τις κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στην Ευρώπη.

Τα βασικά ευρήματα:

Η παραλία Κόκκινη Άμμος στην Κρήτη κατακτά τη 4η θέση στην ευρωπαϊκή λίστα, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 7,87/10.

Η παραλία Φυλακή στη Χώρα Σφακίων ακολουθεί στη 5η θέση, με βαθμολογία 7,64/10.

