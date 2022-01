Μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, η SEGA ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την αγορά των Ιαπωνικών arcades. Συγκεκριμένα, όλα τα εναπομείναντα «arcadeάδικά» της στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου θα πουληθούν στην εταιρία Genda Inc, η οποία έχει διάφορα αντίστοιχα καταστήματα στη χώρα υπό την ονομασία GiGo.

Για την ιστορία, η SEGA είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα προβεί σε αυτή την κίνηση από το 2020, όταν η πανδημία βύθισε τα έσοδα της από τα arcades. Ήδη τότε η SEGA είχε παραχωρήσει το 85% της arcade επιχείρησής της στην Genda, η οποία έλαβε τώρα και το υπόλοιπο 15%.

全国のSEGAのお店の屋号をGiGOに切り替えていきます。SEGAの56年の歴史への感謝と、リアルなエンタメで人々の渇望を癒すオアシスになるという思いを込めました。ゲームのオアシスに飛び込め!Get into the Gaming Oasis の頭文字をとってGiGOです。

まずは池袋、秋葉原、新宿から。そして全国へ。 pic.twitter.com/bAMbdIXEkk — 片岡 尚 / GENDA会長 (@GENDA_Kataoka) January 28, 2022

Όπως φαίνεται, λοιπόν, βιώνουμε την αρχή του τέλους για τη νοσταλγική εποχή των arcades, αφού παγκοσμίως γνωστά «arcadeάδικα» (ή αν θέλετε με τον πιο δικό μας όρο «ουφάδικα») κλείνουν τις πόρτες τους το ένα μετά το άλλο. Για παράδειγμα, πρόσφατα σας είχαμε ενημερώσει για ένα αντίστοιχο συμβάν στην Αμερική, όταν το 2021 έκλεισε το arcade που είχε εμπνεύσει ένα ολόκληρο επίπεδο του The Last of Us Part II.

Πέρα από την Ιαπωνία και την Αμερική, πέρυσι είχε κλείσει και το περίφημο Funscape της Namco στο Λονδίνο.

Πηγή: Unboxholics

