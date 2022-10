Ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις προς Ίλον Μασκ: Το Twitter πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες μας

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter, που εξαγοράστηκε από τον Ίλον Μασκ, θα πρέπει στην Ευρώπη να σεβαστεί τη ρύθμιση που μόλις έχει εγκριθεί για τις μεγάλες πλατφόρμες, προειδοποίησε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για τη νομοθεσία αυτή.

Απαντώντας στον ιδιοκτήτη της Tesla που έγραψε χθες βράδυ στο Twitter «το πουλί απελευθερώθηκε» («the bird is freed»), αφού ανέλαβε τον έλεγχο της πλατφόρμας έναντι 44 δισεκ. δολαρίων, ο Μπρετόν έγραψε με τη σειρά του στο Twitter:

«Στην Ευρώπη, το πουλί θα πετάξει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς μας κανόνες».

Το tweet του Ίλον Μασκ

the bird is freed

Η απάντηση του Μπρετόν

👋 @elonmusk



In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal