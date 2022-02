Το Curiosity rover εντόπισε κάτι πολύ ενδιαφέρον αυτή τη βδομάδα στην επιφάνεια του Άρη και το φωτογράφισε με τον εξοπλισμό του. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει με ένα μικροσκοπικό λουλούδι, που θα μπορούσε ίσως να έχει και οργανική φύση. Ωστόσο η ομάδα του Curiosity επιβεβαίωσε πως πρόκειται για έναν ορυκτό σχηματισμό.

Πρόκειται λοιπόν για διαγενετικά κρυσταλλικά συμπλέγματα, τα οποία αναδιανέμουν τα ορυκτά τους παράγοντας τρισδιάστατα κρυσταλλικά συμπλέγματα όπως αυτό. Η ομάδα έχει παρατηρήσει ξανά παρόμοιες δομές αλάτων σε άλλες τοποθεσίες.

Η μελέτη των προηγούμενων ευρημάτων έδειξε πως τα ορυκτά συμπλέγματα ήταν αρχικά ενσωματωμένα σε ένα βράχο. Ο βράχος διαβρώθηκε και εξαφανίστηκε, ενώ τα συμπλέγματα ήταν ανθεκτικά στη διάβρωση, αφήνοντας πίσω αυτούς τους εύθραυστους και περίπλοκους σχηματισμούς.

Η ομάδα ονόμασε το συγκεκριμένο “λουλούδι” Blackthorn Salt ή Ακανθώδες Άλας και το φωτογράφησαν με την MAHLI κάμερα του rover η οποία προσφέρει πολύ κοντινές πληροφορίες.

(1/3) Your Friday moment of zen: A beautiful new microscopic image from @MarsCuriosity shows teeny, tiny delicate structures that formed by mineral precipitating from water.



(Penny approximately for scale added me)https://t.co/cs7t11BWAj pic.twitter.com/AU20LjY5pQ