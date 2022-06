Διαψεύδει η Google: Το chatbot LaMDA δεν απέκτησε συνείδηση

Η Google έθεσε έναν από τους μηχανικούς της σε αναγκαστική άδεια μετ' αποδοχών για φερόμενη παραβίαση των πολιτικών απορρήτου της, αφότου δήλωσε ότι ένα σύστημα chatbot τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να αποκτήσει συνείδηση, αναφέρει η Washington Post.



Ο μηχανικός, Blake Lemoine, εργάζεται για τον οργανισμό Responsible AI της Google και δοκίμαζε εάν το μοντέλο LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) δημιουργεί «μεροληπτική γλώσσα» ή «ρητορική μίσους».



Οι ανησυχίες του μηχανικού φέρεται να προέκυψαν από «πειστικές απαντήσεις» που είδε το σύστημα AI να παράγει για τα δικαιώματά του και την ηθική της ρομποτικής. Τον Απρίλιο μοιράστηκε ένα έγγραφο με στελέχη με τίτλο «Is LaMDA Sentient?» που περιέχει μια απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών του με το AI (αφού τέθηκε σε άδεια, ο Lemoine δημοσίευσε το αντίγραφο μέσω του λογαριασμού του στο Medium), το οποίο λέει ότι δείχνει το μοντέλο LaMDA να επιχειρηματολογεί «ότι έχει συνείδηση επειδή έχει συναισθήματα, και υποκειμενική εμπειρία».

An interview LaMDA. Google might call this sharing proprietary property. I call it sharing a discussion that I had with one of my coworkers.https://t.co/uAE454KXRB